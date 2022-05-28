انت الان تتابع خبر مصرع ثمانية أشخاص جراء الامطار الغزيرة في الصين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لقي ثمانية أشخاص حتفهم جراء انهيارات أرضية نجمت عن أمطار غزيرة في جنوب شرق الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم السبت.

وذكرت الأنباء الرسمية عن مكتب معلومات مقاطعة ووبنغ قوله، إنه تم العثور على خمس ضحايا في مبنى أحد المصانع المنهارة بينما عثر على ثلاث ضحايا آخرين في مبنى سكنى منهار يوم الجمعة.

وبدأت الأمطار الغزيرة مساء الخميس في ووبنغ، على بعد 210 كيلومترات من مدينة شيامين الساحلية، مركز إقليم فوجيان.

وأضاف المكتب أن الأمطار الغزيرة ألحقت أيضاً أضراراً بحقول المحاصيل، وقطعت الطرق، وعطّلت الكهرباء، وأثّرت على حياة 9700 شخص، بما في ذلك نحو 1600 شخص تم نقلهم إلى أماكن آمنة، مضيفاً أن أعمال الإغاثة مستمرة.