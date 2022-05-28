انت الان تتابع خبر بلينكن يشدد على أهمية الانتهاء من التحقيق باستشهاد أبو عاقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث، الجمعة، إلى نظيره الإسرائيلي يائير لابيد وشدد على أهمية الانتهاء من التحقيقات في استشهاد مراسلة "قناة الجزيرة" شيرين أبو عاقلة.

وأضافت الوزارة في بيان "الوزير بلينكن شدد على أهمية استكمال التحقيقات في استشهاد أبو عاقلة".

وكان النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، قد قال الخميس، إن جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص بشكل مباشر على شيرين أبو عاقلة من جهة رأسها اليسرى.

وسلّم النائب العام الفلسطيني ملف التحقيق الخاص باغتيال شيرين أبو عاقلة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس.

كما أعلنت شبكة الجزيرة أنّها قررت إحالة ملف "اغتيال شيرين أبو عاقلة" إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

واُستشهدت المراسلة الصحفية في قناة الجزيرة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.