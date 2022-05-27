روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي

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الرياض - احمد صلاح - استخدمت روسيا والصين حق الفيتو، ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن توسيع العقوبات ضد كوريا الشمالية، أثناء التصويت في مجلس الأمن الدولي الخميس.

وتضمن مشروع قرار امريكا، إدانة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات، الذي نفذته في 24 مارس الماضي، والتجارب الصاروخية الأخرى التي أجرتها بيونغ يانغ مؤخرا.

وصوت لصالح مشروع القرار باقي الدول الـ 13 في المجلس.

واقترح مشروع القرار خفض أحجام النفط الخام الذي يورد لكوريا الشمالية بموجب القرارات الدولية السابقة، من 4 ملايين برميل إلى 3 ملايين برميل سنويا، وكذلك تقليص توريدات المشتقات النفطية.

وكان المشروع يتضمن عددا من القيود الأخرى على التجارة مع كوريا الشمالية، إضافة إلى عقوبات شخصية على مسؤول كوري شمالي رفيع، يتعلق عمله بالإشراف على تطوير الصواريخ الباليستية، وتجميد أصول لـ 3 كيانات في الجمهورية.

لكن الأمريكيين اعتبروا أنه "كان من الأسوأ عدم فعل أي شيء" وأن "السماح باستمرار تجارب" كوريا الشمالية "دون رد فعل" سيكون "أسوأ من سيناريو قيام دولتين بمنع القرار"، وفق ما أفاد سفير طلب عدم كشف هويته.

وكثفت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة اختباراتها الصاروخية ووصفت موقف واشنطن منها بأنه "عدائي"، واختبرت في آذار/مارس صاروخا بالستيا عابرا للقارات لأول مرة منذ عام 2017.

ويخشى دبلوماسيون أنه بعد رفض المشروع والانقسام الواضح لمجلس الأمن الدولي بشأن ملف كوريا الشمالية، قد تجد الهيئة الأممية صعوبة في الإبقاء على الضغط لتطبيق العقوبات الأخيرة التي فرضتها على بيونغ يانغ عام 2017.