انت الان تتابع خبر المسح الجيولوجي يكشف عن تعرض سواحل تيمور الشرقية لزلزال 6.4ريختر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعرضت سواحل تيمور الشرقية الي زلزال بقوة 6.4 درجة ريختر، وأوضح المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي إن الزلزال وقع على عمق 51.4 كيلو متر تجاه شرقي”جزيرة تيمور”.

وتقع سواحل”تيمور الشرقية”في المحيط الهادئ. وتعد منطقة التقاء صفائح تكتونية يتسبب احتكاكها إلى نشاط بركاني و زلزالي، كما يشتمل حزان النار علي 452 بركانا.

موجات مد بحري

ولم ترد معلومات بشأن وقوع خسائر نتيجة الزلزال، بينما حذرت الوكالة من مراقبة موجات المد العاتتية التي تعرف باسم “تسونامي” من أن الزلزال، يؤدي لحدوث موجات مد بحري، بامكانها اطالة منطقة “المحيط الهندي”.

وأشارت الأنباء الي إن الزلزال كان قويا لدرجة الشعةر به في “داروين” الأسترالية،بينما أشار “المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل”، ووقعت الهزة على عمق 10 كيلومترات وضربت قرابة 29 كيلومترًا مابين بين الشرق والجنوب الشرقي من اتجاه “لوسبالوس”في تيمور الشرقية.

رصد مركز الزلزال جنوب غربي مالوكو

أوضحت الوكالة الإندونيسية، إن الزلزال شعرت به مناطق “نوسا تينجارا الشرقية”، منوهه أن مركز الزلزال تم رصده على بعد 85 كيلومترا في جنوب غرب ساحل مالوكو، وعلى عمق يبلغ 104 كيلومترات.

وفي 1 فبراير الماضي، و ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر بالقرب من سواحل تيمور الشرقية، تاريخ 1 من فبراير الماضي وأشار “مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل”، وقتها إن مركز الزلزال على عمق 120 كيلو متر، وعلى بعد 321 كيلو متر في “ديلي” شمال شرقي عاصمة البلاد .