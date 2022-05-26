انت الان تتابع خبر روسيا تتخذ موقفا حاسما بشأن فتح تحقيق باغتيال ابو عاقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعرب الممثل الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، الخميس، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، فاسيلي نيبينزيا عن دعم بلاده للمطالب الفلسطينية بإجراء تحقيق شامل في مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة.

وقال نيبينزيا: "إن السلطات الإسرائيلية تقوم بأعمال وعمليات عسكرية في الضفة الغربية لنهر الأردن ومحيط قطاع غزة، انتهى آخرها بوفاة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بشكل مأساوي"، مشيرا إلى انه "في هذا الصدد، فإننا نؤيد مطلب قيادة الدولة الفلسطينية لإجراء تحقيق شامل وموضوعي في ملابسات مقتلها".

كما أكد الدبلوماسي أن أي محاولة لاستبعاد روسيا من المفاوضات لحل أزمات الشرق الأوسط، تأتي بنتائج عكسية.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن التحقيقات التي أجرتها والأدلة التي جمعتها، تؤكد أن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلت يوم 11 مايو، استهدفت من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.

وقالت الشبكة الأمريكية إن التحقيق الذي أجرته يقدم أدلة جديدة، بما في ذلك مقطعا فيديو لمسرح إطلاق النار، ويؤكد أنه لم يكن هناك أي مسلحين فلسطينيين قرب أبو عاقلة في اللحظات التي سبقت وفاتها، ولا يوجد أي تبادل لإطلاق النار.