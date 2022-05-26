انت الان تتابع خبر كشف الحقائق الكاملة لإغتيال ابو عاقلة.. وتوضيح حول استهدافها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن:" جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص بشكل مباشر على شيرين أبو عاقلة من جهة رأسها اليسرى".

وأوضح الخطيب، أن كل أركان وعناصر الحادثة تؤكد "جريمة القتل العمد لـشيرين أبو عاقلة"، وهي جريمة حرب وفق المعايير الدولية.

"ثبت بشكل قاطع أن استهداف شيرين أبو عاقلة من قبل الاحتلال جاء بشكل مباشر ومتعمّد"، وفق النائب العام.

وسلّم النائب العام الفلسطيني ملف التحقيق الخاص باغتيال شيرين أبو عاقلة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن التقرير يتهم إسرائيل بشكل مباشر بقتل شيرين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تسلم التقرير الصادر عن النيابة العامة الفلسطينية، الخاص بالتحقيق في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

جاء ذلك خلال استقباله الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب.

ومن المقرر أن يعقد النائب العام الفلسطيني، مساء اليوم، مؤتمرا صحفياً في مقر الرئاسة، للحديث عن تفاصيل ملف التحقيق باغتيال أبو عاقلة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.