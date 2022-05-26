روسيا : استمرار تصدير المنتجات الغذائية مرتبط بإلغاء العقوبات الغربية

انت الان تتابع خبر روسيا : استمرار تصدير المنتجات الغذائية مرتبط بإلغاء العقوبات الغربيةوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت روسيا، الخميس، عن استمرارها في تصدير الأسمدة والمنتجات الغذائية إلى دول العالم وقارة أفريقيا، مشددة في الوقت ذاته على أن ذلك مرتبط بإلغاء العقوبات الغربية.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع مع سفراء الدول الأفريقية في موسكو :"روسيا تدعو الدول الإفريقية لمساعدتها في تنفيذ العقود في هذا المجال، من خلال مطالبة الغرب بإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا".

وأضاف لافروف: "ندعو الاتحاد الإفريقي لمطالبة الغرب بإصرار برفع العقوبات الأحادية غير القانونية التي تقوض البنية التحتية للنقل واللوجستيات الضرورية للتجارة العالمية".