عباس يتسلم ملف التحقيق الخاص باغتيال أبو عاقلة

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الرياض - احمد صلاح - تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التقرير الصادر عن النيابة العامة الفلسطينية، الخاص بالتحقيق في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

جاء ذلك خلال استقباله الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب.

ومن المقرر أن يعقد النائب العام الفلسطيني، مساء اليوم، مؤتمرا صحفياً في مقر الرئاسة، للحديث عن تفاصيل ملف التحقيق باغتيال أبو عاقلة، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.