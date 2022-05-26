انت الان تتابع خبر إصابات بهجوم للمستوطنين على منازل الفلسطينيين في برقة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح ورضوض، اليوم الخميس، في هجوم للمستوطنين المتطرفين اليهود على منازل المواطنين في بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتله .

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل في بيان له، إن طواقم إسعاف الهلال نقلت 3 إصابات إلى مستشفى نابلس الحكومي، نتيجة اعتداء المستوطنين عليهم في برقة.

من جانبه، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس ببيان له، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت المنازل على مدخل بلدة برقة بالحجارة، واستهدفت عدداً من المركبات في المنطقة.

وأضاف دغلس، أن المنطقة تشهد توتراً في ظل انتشار مجموعات المستوطنين وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.