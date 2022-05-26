انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوربي يمنح تونس مساعدات 300 مليون أورو والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت المفوضية الأوروبية عن منح تونس 300 مليون يورو( 320 مليون دولار) في شكل دعم مالي لمساعدتها على مجابهة تداعيات فيروس كورونا.

وذكرت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الرسمي وتداولته اليوم الخميس وسائل إعلام محلية ان هذا المبلغ يعد الدفعة الثانية والأخيرة في إطار برنامج المساعدات الذي خصص لمعالجة التداعيات الاقتصادية لكوفيد 19 وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ، حيث تم صرف الجزء الأول( 300 مليون يورو) في حزيران 2021.

وأوضح البيان أنه سيتم تقديم هذه المساعدات الطارئة في شكل قروض طويلة الأجل وبشروط ميسرة.