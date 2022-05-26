انت الان تتابع خبر اعتبارا من الخميس.. منع المقيمين من دخول مكة المكرمة بدون تصريح والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام السعودي، العميد سامي الشويرخ، عن منع المقيمين الذين لا يمتلكون تصريح دخول الى مكة المكرمة اعتبارا من الخميس .

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، أوضح شويرخ، أنه تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم اعتباراً من اليوم الخميس منع المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية: تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة وهوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة و تصريح عمرة وتصريح حج.