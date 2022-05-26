انت الان تتابع خبر مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة .

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية العامة في القدس ببيان لها، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وذلك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان .

وعلى مدار الأسبوع تتوالى الدعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، بدءاً من يوم غد الجمعة 27 أيار، ردًا على دعوات المستوطنين لاقتحام مركزي ومكثّف للمسجد الأقصى فيما يسمى "يوم توحيد القدس"، وهو اليوم الذي تم فيه احتلال شرقي القدس عام 1967، الذي يُصادف الأحد 29 من الشهر الجاري.

وكانت جماعات "الهيكل" المزعوم، دعت إلى اقتحام جماعي للمسجد الأقصى احتفالًا بذكرى احتلال شرقي القدس، ورفع الأعلام في باحاته، وأداء طقوس تلمودية.