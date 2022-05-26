انت الان تتابع خبر مبعوث الأمم المتحدة يدعو من عمان طرفي النزاع باليمن لتمديد الهدنة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، طرفي النزاع، إلى تمديد الهدنة الحالية التي تنتهي الأسبوع المقبل، مشددا على "الآثار الإيجابية" للهدنة على حياة السكان.

وقال المبعوث الأممي هانز غروندبرغ في بيان، "لقد لمسنا الآثار الايجابية للهدنة على حياة اليمنيين اليومية".

وأكد غروندبرغ "على الأطراف تجديد الهدنة لضمان استمرارية هذه الفوائد وتعزيزها للشعب اليمني الذي عانى طويلاً لأكثر من سبع سنوات جراء الحرب".

وجاءت تصريحات غروندبرغ مع بدء مشاورات في عمّان بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين حول فتح الطرق في مدينة تعز في جنوب غرب اليمن.