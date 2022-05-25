انت الان تتابع خبر تونس تؤكد رفضها التطبيع مع إسرائيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علق وزير الشؤون الدينية في تونس إبراهيم الشائبي، على الاتهامات بالتطبيع التي تزامنت مع الزيارة السنوية للغريبة في جزيرة جربة من ولاية مدنين، معتبرا أن هذه الاتهامات هي "مزايدات".

وقال: "هذه الاتهامات هي مزايدات ومتاجرة بهدف تسجيل نقاط سياسية"، مشددا على أن "موقف تونس ثابت ضد التطبيع ولا أحد يمكنه على المزايدة على ذلك".

ورجح الوزير أن "تكون مواقف القيادة التونسية ضد التطبيع وراء التضييق الذي يتم تسجيله اليوم"، مؤكدا أن الاتهامات بالتطبيع تضرب صورة تونس وتمس من جزيرة جربة".