انت الان تتابع خبر المتهم بمحاولة اغتيال بوش: قتل العراقيين وفكك بلدي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تفاصيل جديدة مثيرة يحملها مخطط محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، تقود إلى كلمة السر في "واتساب"

واستنادا لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، فإن المخطط تم كشفه من خلال عمل اثنين من المخبرين السريين ومراقبة حساب المشتبه به على منصة واتساب.

وقال المشتبه به ، شهاب أحمد شهاب ، المقيم في كولومبوس بولاية أوهايو ، إنه يريد اغتيال بوش لأنه شعر أن الرئيس الأسبق مسؤول عن قتل العديد من العراقيين وتفكك البلاد بعد الغزو العسكري الأمريكي عام 2003 ، وفقًا للمذكرة.

و تُظهر القضية - بحسب مجلة فوربس الأمريكية - أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ، على الرغم من ادعاءاته بمنعه من التحقيق في الجرائم الكبرى بسبب استخدام شركة ميتا (فيس بوك سابقا) المالكة لواتساب ومزودي التكنولوجيا الآخرين للتشفير ، تمكن من العمل حول أمان واتساب باستخدام الشرطة القديمة مع مصادر المخبرين وتتبع البيانات الوصفية التي يمكنهم الحصول عليها من شركة المراسلة.

وشهاب مواطن عراقي كان في الولايات المتحدة منذ عام 2020 وكان لديه طلب لجوء معلق ، وفقًا لطلب مذكرة التفتيش من مكتب التحقيقات الفيدرالي.