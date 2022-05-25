انت الان تتابع خبر جونسون يؤكد تحمله المسؤولية عن انتهاكات الإغلاق والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يتحمل المسؤولية عن انتهاكات لقواعد الاغلاق العام المرتبطة بجائحة كوفيد-19 حدثت في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء.

وقال أمام البرلمان،الأربعاء، عقب التقرير الذي نشرته موظفة الخدمة المدنية (سو جراي) حول التجمعات التي اقيمت في مقر رئاسة الحكومة خلال فترة الإغلاق، "أتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث في حضوري، وقد صدمتني بعض السلوكيات"، موضحاً أنه لم يكن على علم بوقوع انتهاكات.

وأضاف جونسون "لم يتبين أن حضوري في هذه اللحظات، ولو لفترة وجيزة، كان مخالفة للقواعد. ولكن من الواضح أن هذا لم يكن الحال بالنسبة لبعض تلك التجمعات بعد مغادرتي، وبالنسبة لتجمعات أخرى لم أكن موجودا حينها في المبنى".