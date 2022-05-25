انت الان تتابع خبر البحث عن 75 مفقودا بعد غرق زورق قبالة سواحل تونس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تبحث فرق إنقاذ تونسية عن 75 مفقودا قبالة السواحل الشرقية لتونس بعد غرق زورق كان على متنه مهاجرون غير شرعيين من جنسيات إفريقية وآسيويّة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الحرس (الدرك) التونسي، حسام الدين الجبابلي، أن الوحدات البحرية التونسية تمكنت من إنقاذ 24 شخصا، وانتشال جثة واحدة من بين 100 شخص كانوا على متن الزورق المطاطي الذي غرق على بعد 6 أميال جنوب شرق جزيرة قرقنة.

وأوضح، في بيان صحفي الأربعاء، أن لوحدات البحرية التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، تمكنت من إنقاذ 16 شخصا، بينما نجحت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر من إنقاذ 8 آخرين وانتشال جثة واحدة، فيما البحث ما زال متواصلا عن 75 آخرين.