انت الان تتابع خبر الغذاء والدواء السعودية تعلق على حقن اللحوم بمادة مجهولة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد تداول مقطع فيديو بشكل مكثف على مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية يظهر شخص يقوم بحقن مادة داخل أنسجة اللحوم لعدد من الذبائح، كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية حقيقة ما ظهر في الفيديو.

وكانت صفحة البيئة والطبيعة، قد نشرت فيديو حقن اللحوم وعلقت عليه: "لماذا تحقن، وما هي مادة الحقن؟، ممكن أحد مختص يفيدنا".

وأشار الكثير من المستخدمين على الفيديو المتداول، ان هذه العملية طبيعية جدا وتستخدم في المسالخ المزدحمة، وخاصة لذبح الجمال والعجول، وهي عبارة عن نفخ الهواء بين اللحم والجلد ليسهل نزع الجلد بسرعة.

وعبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، قالت الغذاء والدواء، إن الممارسة الظاهرة في المقطع غير موجودة في السعودية، موضحة أن حقن أي مادة داخل أنسجة اللحوم قد تتسبب في تلوثها اذا كانت المادة المحقونة ملوثة.

وأشارت الغذاء والدواء، أنه يسمح فقط بنفخ الهواء بين الجلد والذبيحة، وفقاً لدليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة.