انت الان تتابع خبر سي إن إن: جميع الأدلة تشير لاستهداف شيرين أبو عاقلة من قبل القوات الإسرائيلية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن التحقيقات التي أجرتها والأدلة التي جمعتها، تؤكد أن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلت يوم 11 مايو، استهدفت من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.

وقالت الشبكة الأمريكية إن التحقيق الذي أجرته يقدم أدلة جديدة، بما في ذلك مقطعا فيديو لمسرح إطلاق النار، ويؤكد أنه لم يكن هناك أي مسلحين فلسطينيين قرب أبو عاقلة في اللحظات التي سبقت وفاتها، ولا يوجد أي تبادل لإطلاق النار.

وتشير مقاطع الفيديو التي حصلت عليها CNN والمدعومة بشهادة ثمانية شهود عيان ومحلل صوتي وخبير أسلحة متفجرة، إلى أبو عاقلة قتلت في هجوم استهدفها من قبل القوات الإسرائيلية.

وأكدت الـ CNN أنها استعرضت ما مجموعه 11 مقطع فيديو تظهر المشهد والقافلة العسكرية الإسرائيلية من زوايا مختلفة، قبل وأثناء وبعد مقتل أبو عاقله.

وكان شهود العيان الذين كانوا يصورون الصحفية وقت إطلاق النار عليهم أيضا في مرمى النيران وتراجعوا عند بدء إطلاق النار، لذا لم يلتقطوا لحظة إصابتها بالرصاصة.

وتشمل الأدلة المرئية التي راجعتها CNN شريط فيديو لكاميرا الجسم نشره الجيش الإسرائيلي، والذي يصور جنودا يجرون عبر زقاق ضيق، حاملين بنادق هجومية من طراز M16، أثناء خروجهم إلى الشارع حيث تقف المركبات المدرعة.

وتظهر اللقطات مشهدا هادئا قبل أن يتعرض الصحفيون لإطلاق النار في ضواحي مخيم جنين للاجئين بالقرب من دوار العودة الرئيسي، وفي مقطع فيديو مدته 16 دقيقة، يظهر رجل يسير باتجاه المكان الذي تجمع فيه الصحفيون، ويقترب من العربات المدرعة الإسرائيلية المتوقفة عن بعد، ويقول: "انظر إلى القناصين"، ثم يصرخ شاب مراهق: "لا تمزح ... هل تعتقد أنها مزحة؟ لا نريد أن نموت. نريد أن نعيش".