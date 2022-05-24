انت الان تتابع خبر لو فيغارو: بايدن أطلق العنان لمواجهة كبيرة في العالم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال رينود جيرارد، المحلل بصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تايوان وضع حدا لـ"عدم اليقين الاستراتيجي" وأطلق العنان لعهد من المواجهة الكبيرة.

ولفت جيرارد بمقالته الانتباه إلى تعهد بايدن الأخير بتقديم دعم عسكري لتايوان في حالة وقوع هجوم صيني.

وكتب الناشر: "بهذه الطريقة، انتهى "عدم اليقين الاستراتيجي" الذي استمر لما يقرب من نصف قرن".