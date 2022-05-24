انت الان تتابع خبر رصد اول اصابة بجدري القردة في دولة عربية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت دولة الامارات اليوم الأربعاء رصد اول حالة بجدري القردة لسيدة قادمة من غرب افريقيا.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في بيان أن الحالة تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة للدولة من غرب أفريقيا وتتلقى العناية الطبية اللازمة في الدولة.

وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم.

وأكدت الوزارة أنها وبالتعاون مع الجهات الصحية تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة ووقاية المجتمع من الأمراض السارية وسرعة اكتشاف الحالات والعمل على الحد من الانتشار المحلي للأمراض والفيروسات كافة بما فيها جدري القردة.

وأهابت الوزارة بالجمهور الكريم أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة إضافة إلى أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية.