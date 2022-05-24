وقف وزير خارجية الصومال لتصدير شحنة فحم لعمان

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الرياض - احمد صلاح - أوقف رئيس الوزراء الصومالي الثلاثاء، وزير الخارجية عن العمل، اثر التصريح بتصدير شحنة من الفحم لعمان بما ينتهك عقوبات دولية.

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وكان مجلس الأمن الدولي حظر مثل تلك الشحنات قبل عقد، لقطع التمويل عن حركة الشباب الصومالية المتشددة التي لها صلات بتنظيم القاعدة وتقاتل الحكومة المركزية في الصومال.

وقال مكتب رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي إنه إضافة إلى وقف وزير الخارجية عبدي سعيد موسى علي عن العمل، فقد أمر روبلي أيضا بمراجعة وتحقيق قضائي في سماح الوزارة بتلك الشحنة.

ولم يتسن التواصل مع وزير الخارجية ولم يرد متحدثون باسم الوزارة على طلبات تعليق، ولم يتضح وضع الشحنة.