انت الان تتابع خبر منها الاردن.. جملة من الزيارات ينفذها بن سلمان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بجملة من الزيارات خارج منطقة الخليج قريباً، حيث من المتوقع أن تشمل الأردن، وتركيا، وقبرص، واليونان، ومصر، وفقا لرويترز.

وحسب رويترز، من المتوقع أن يناقش ولي العهد السعودي خلال الزيارة عدداً من القضايا الاقليمية والدولية، ويشهد توقيع اتفاقيات متعلقة بالطاقة والتجارة وفقاً لما قالت أربعة مصادر على دراية بخطة الزيارة.

هذا وما زال السعوديون يناقشون التواريخ المحددة للزيارة مع المسؤوليين في البلدان المنوي زيارتها.

وقال مصدر مسؤول تركي أن ولي العهد السعودي قبل دعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لزيارة تركيا، ويعمل الطرفان على تنسيق الزيارة