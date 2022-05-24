انت الان تتابع خبر ما سر زيارة وزير تركي لإسرائيل لأول مرة منذ 15 عاما والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في زيارة تبدأ الثلاثاء، إلى اسرائيل، يجتمع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الأربعاء، لمناقشة عودة السفراء، وقضايا أخرى، كما سيلتقي مسؤولين إسرائيليين آخرين.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن زيارة تشاووش أوغلو، وهي أول زيارة لوزير خارجية تركي إلى إسرائيل منذ 15 عاما، تهدف إلى دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في أعقاب زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا واجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يلتقي أوغلو مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومن جانب آخر، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة مستمرة بإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم على طول حدود البلاد الجنوبية مع سوريا.

وصرح الرئيس التركي بأن بلاده تستعد لشن عملية عسكرية جديدة للرد على الهجمات التي تهدد أمن تركيا القومي.

من جهة ثانية، جدد الرئيس التركي رفض بلاده لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف "الناتو"، دون أن تلبيا شروط تركيا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي: "لا يمكن للدول الأخرى انتظار موافقتنا على انضمام هذه الدول (السويد وفنلندا) إلى الناتو دون أن تلبيا شروط تركيا، لن نقبل انضمام الدول التي تدعم أي تنظيم إرهابي يشكل خطرا على تركيا، إلى الناتو".