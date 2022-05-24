انت الان تتابع خبر العراق: مقتل 6 اشخاص واصابة 8 اخرين بهجوم ارهابي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قتل 6 أشخاص، واصيب 8 آخرين الثلاثاء، اثر هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في قرية شمال شرقي العراق.

وقالت مصادر الشرطة العراقية، إن:" عصابات داعش الإرهابية هاجمت بسلاح الهاونات والقنص قرية الإصلاح في جلولاء بصلاح الدين (300 كلم شمال شرقي بغداد)، ليلة الثلاثاء.

وأضافت أن الحصيلة كانت مقتل 6 أشخاص مدنيين بينهم سيدتان، وإصابة 8 أشخاص بينهم جندي.

ومن جهته، تعرضت قاعدة فكتوريا الجوية في مطار بغداد الدولي، فجر اليوم الثلاثاء، لهجوم صاروخي.

وقال مصدر أمني عراقي، إن محيط قاعدة فكتوريا التي يتواجد فيها جنود أميركيون تعرض لقصف صاروخي لم تعرف تفاصيله، وتم تفعيل منظومة الدفاع الجوية داخل المطار، مع دوي صافرات الإنذار.

وأضاف "لم نكن نعرف إن كان القصف ناجما عن إطلاق صواريخ، أم عن طريق طائرات مسيرة، مبينا أن القاعدة يتواجد فيها جنود أميركيون.

ومنذ اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس مطلع 2020 تتعرض القواعد الأميركية بالعراق لهجمات صاروخية بين الحين والآخر.