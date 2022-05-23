انت الان تتابع خبر خبير: أمريكا بتصرفاتها الشريرة يمكن أن تشعل حرباً أهلية في الصين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اعتبر المحلل فيكتور غاو أنه يمكن للقيادة الأمريكية بتصريحاتها وأفعالها أن تحرض على "ولادة جديدة" للحرب الأهلية في الصين، وتضلل عمدا شعبها والعالم بأسره بشأن الوضع القانوني لتايوان.

وأشار غاو الأستاذ في جامعة سوتشو في تايوان، إلى أن الرئيس الأمريكي خلال جولته الآسيوية سعى إلى إثارة المزيد من العداء تجاه الصين في شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ ككل، مع التركيز على التحالف الرباعي وقضية تايوان.