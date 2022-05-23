انت الان تتابع خبر الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة سعودية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع، إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو السعودي بواسطة صاروخ أرض – جو محلي الصنع في سماء العاصمة صنعاء.

وقال: "دفاعاتنا الجوية تتمكن -بفضل الله- قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوع (CH4)، تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

وأشار إلى أن "الطائرة التجسسية اسقطت أثناء خرقها للهدنة وقيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء".

وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ مطلع أبريل الماضي، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده.