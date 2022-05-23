انت الان تتابع خبر أردوغان يكشف عن استعداد بلاده لشن عملية عسكرية في سوريا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة مستمرة بإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم على طول حدود البلاد الجنوبية مع سوريا.

وصرح الرئيس التركي بأن بلاده تستعد لشن عملية عسكرية جديدة للرد على الهجمات التي تهدد أمن تركيا القومي.

من جهة ثانية، جدد الرئيس التركي رفض بلاده لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف "الناتو"، دون أن تلبيا شروط تركيا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي: "لا يمكن للدول الأخرى انتظار موافقتنا على انضمام هذه الدول (السويد وفنلندا) إلى الناتو دون أن تلبيا شروط تركيا، لن نقبل انضمام الدول التي تدعم أي تنظيم إرهابي يشكل خطرا على تركيا، إلى الناتو".