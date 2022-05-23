أمير قطر: مقتل شيرين أبوعاقلة لا يقل رعباً عن قتل الصحفيين في أوكرانيا



انت الان تتابع خبرأمير قطر: مقتل شيرين أبوعاقلة لا يقل رعباً عن قتل الصحفيين في أوكرانيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -خلال مشاركته اليوم في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا- إن بلاده تعمل على إدارة وحل وتخفيف النزاعات في العالم، معتبرا أن العقود الأخيرة شهدت تهميش دور الأمم المتحدة، وأضاف أن مراسلة الجزيرة الراحلة شيرين أبو عاقلة "حرمت من جنازة تصون كرامة الموتى".

وشدد الشيخ تميم على أن قطر على تواصل مع جميع أطراف الأزمة الأوكرانية، وأنها مستعدة لبذل الجهود لإيجاد حل سلمي للأزمة، مضيفا أن الحرب في أوروبا عمقت أزمة الطاقة حول العالم.

وتطرق أمير قطر في كلمته لاغتيال الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة، إذ قال إن مراسلة الجزيرة "حرمت من جنازة تصون كرامة الموتى" مضيفا أن "مقتل شيرين لا يقل رعبا عن مقتل الصحفيين السبعة في أوكرانيا، والـ 18 في فلسطين منذ عام 2000".

وبشأن تنظيم كأس العالم هذا العام، قال أمير قطر إن بلاده تعمل "بكل جهد لتكون بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر فرصة للتعرف على منطقتنا التي عانت من التمييز" وأضاف "لا يزال هناك أناس ليس بوسعهم قبول فكرة استضافة دولة عربية إسلامية لبطولة كأس العالم لكرة القدم".

وبخصوص الملف النووي الإيراني، نفى الشيخ تميم أن تكون الدوحة تقوم بدور رسمي للوساطة بين الغرب وطهران، مشددا على أن بلاده تحاول المساعدة وحث جميع الأطراف على العودة إلى