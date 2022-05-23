انت الان تتابع خبر وفاة الداعية الكويتي المدافع عن منبر المسجد الأقصى والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عن عمر يناهز الـ 76 عاما، غيب الموت اليوم الاثنين الداعية أحمد القطان بعد رحلة دعوية حافلة، حيث يعد الشيخ من أشهر خطباء المساجد في الكويت والخليج، وعرف بدفاعه القوي من على المنابر عن قضايا الأمة خاصة القدس والمسجد الأقصى وفلسطين.

والداعية من مواليد 1946، انتهج طوال مسيرته منهج الوسطية والاعتدال في دعوته وتبنيه للقضايا الإسلامية حتى اختير كأفضل أستاذ للجيل المسلم في جائزة أستاذ الجيل والمقدمة من جلالة ملك البحرين في عام 2009.

وتبنى القطان قضية الدفاع عن المسجد الأقصى، وتنقل بين مساجد الكويت محاضرا وخطيبان وأسس منبر الدفاع عن الأقصى وأعلن عنه عام 1979، كما قدم الراحل الدروس والمحاضرات التطوعية والثابتة في مدارس الكويت، كما قدم العديد من الدروس الثابتة والسلاسل الكاملة في إذاعة القرآن الكريم مثل برنامج مسيرة الخير وسلسلة الفاروق، وسلسلة ذي النورين والسبطين وغيرها.

كما قدم دروسا في لجان العمل الاجتماعي والفضائيات والمؤتمرات ولجان العمل النسائي ومراكز القرآن، وساهم في دعم الطلبة المغتربين كمستشار لهم منذ عام 1984، بمتابعتهم والمشاركة في مؤتمراتهم وملتقياتهم، كما عمل مستشارا في العديد من اللجان الخيرية التي تخدم المسلمين في العديد من القارات مثل دول إفريقيا والفلبين وباكستان من خلال الإشراف على إقامة المشاريع التنموية كالمدارس ودور الأيتام وغيرها.

وأصدر الداعية الراحل العديد من الكتب من بينها "للعبرة والتاريخ"، "مقالات دينية واجتماعية وسياسية"، "ذاتية المؤمن"، "طريق النماء"، وغيرها.



