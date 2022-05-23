انت الان تتابع خبر توقف حركة الملاحة الجوية بمطار الكويت والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الإدارة العامة للطيران المدني الاثنين،أعلنت توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا؛ بسبب موجة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية الكويتية عماد الجلوي، أن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية، مضيفا أنه ستتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية فور تحسن الرؤية.

وأشار الجلوي إلى أن البلاد تتأثر حاليا بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار، تصل إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق، مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كيلومترا في الساعة.

وواجهت عددا من الدول العربية عاصفة ترابية الاثنين، بعد أن تشكلت في العراق حيث تم تعليق الرحلات الجوية بسبب الغبار وسوء الرؤية، وحذرت بعض الدول من موجة ترابية مقبلة خلال الساعات القادمة.

ومن جهته، أعلن مطار بغداد الدولي، في بيان، إغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم الاثنين، بسبب العواصف الترابية.

وأعلنت إدارة مطار النجف أيضا إيقاف حركة الطيران بسبب العواصف الترابية، لافتة إلى أن "أجواء مطار النجف الدولي مغلقة حاليا".

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تعطيل العمل في المؤسسات الرسمية بالدولة اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية.

هذا وضربت قبل قليل عاصفة ترابية محملة بكميات كبيرة من الأتربة والغبار محافظة رفحاء في السعودية، ويتوقع وصولها لمحافظات منطقة الرياض، الشمالية، والمنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة.