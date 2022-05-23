انت الان تتابع خبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي: لدينا القوة الكافية للرد على الناتو والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، أن المنظمة لديها ما يكفي من القوات والوسائل للرد على التهديدات المحتملة من توسع الناتو.

وقال زاس معلقا على خطط فنلنلدا والسويد للانضمام إلى حلف الناتو: "هل نحتاج إلى تعزيز إمكانيات قواتنا في هذه الحالة؟ لدينا ما يكفي من القوات والوسائل للرد على التهديدات المحتملة التي ستظهر في هذا الموقف وهذه المسألة ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي".

وأضاف: "الوضع خطير للغاية، والعالم يعصف... وبالطبع، نحن ننظر إلى هذا التوسع كعامل لزيادة التوتر. وعسكرة المنطقة بشكل إضافي لا تخدم تعزيز الأمن، بما في ذلك الدول الأعضاء في الناتو".