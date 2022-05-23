انت الان تتابع خبر إعادة إعمار غزة تواجه عقبات كبيرة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان إن عملية إعمار القطاع تواجه تحديات أهمها وجود ضعف واضح في حجم التمويل المتوفر مقارنة بالاحتياج المطلوب، إضافة إلى أن الممارسات الإسرائيلية تشكل ضغوطا على المانحين لتأخير عملية الإعمار واستثناء بعض القطاعات منها.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، بمناسبة مرور عام على العدوان الإسرائيلي في أيار الماضي، أوضح سرحان أن ما تم إنجازه وما هو تحت الإنجاز في قطاع الإسكان حتى الآن لا تتجاوز نسبته 20 بالمئة من المنازل المهدمة بالكامل، و70 بالمئة من المنازل المتضررة جزئيا، مشيرا إلى عدم وجود أي تعهدات لإعادة إعمار الأبراج والعمارات السكنية متعددة الطوابق حتى الآن.

وأضاف سرحان، أن ما تم إنجازه على الأرض في مجال البنية التحتية لا يتجاوز إعادة تأهيل بعض تقاطعات الشوارع وتبليطها، وهو لا يكاد يذكر مقابل ما دمره العدوان الأخير وما سبقه من اعتداءات متكررة، كما لم يتم تحقيق أي إنجاز ملموس في مجال إعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية والزراعية.

ودعا سرحان، إلى عقد مؤتمر دولي لإعمار وتنمية قطاع غزة على غرار مؤتمر 2014، حيث أن قطاع غزة يحتاج إلى ما يقارب 3 مليار دولار لتغطية المشاريع والتدخلات المطلوبة للإعمار والتنمية ولإنعاش البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية والتي تراكمت نتيجة لاستمرار الحصار وإغلاق المعابر وتكرار الحروب والاعتداءات الإسرائيلية مع عدم توفر التمويل الكافي.

كما دعا سرحان، الأمم المتحدة والدول الصديقة للتدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار كخطوة أساسية لبدء عملية تنمية شاملة.