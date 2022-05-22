انت الان تتابع خبر وزير صحة عربي يصدر بيانا حول حالات جدري القرود والاجراءات المتبعة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال بيان له أمس السبت، اكد وزير الصحة اللبناني فراس الابيض بأنه لا وجود لحالات من "جدري القرود" في البلاد حتى الآن، مؤكدا ان الوزارة ستعلن فوراً، في حال اكتشاف أي حالة مشتبه فيها.

ولفت الأبيض، انهم ملتزمين بالإجراءات المطلوبة من منظمة الصحة العالمية، في ما يخص الأمراض الوبائية الجرثومية، من ناحية تجهيز أماكن عزل، وغيرها من الإجراءات لمجرد ورود شكوى عن أية إصابة.

وكشف زير الصحة اللبناني أنه أعطى التوجيهات لمديرية الوقاية في وزارة الصحة العامة لأخذ الإجراءات، من خلال المنافذ، ومطار رفيق الحريري الدولي، او من خلال المعاينة في العيادات مع أطباء الأمراض المعدية.

ويعر العلماء بالقلق بسبب تفشي المرض في 11 دولة لا يتوطن فيها أمر حيث تم تسجيل أكثر من 100 إصابة مؤكدة أو مشتبه بها ومعظمها في أوروبا، لذا بدأت بعض الدول في تطعيم الفرق التي تعالج مرضى جدري القرود باستخدام لقاحات الجدري.

هذا وأشارت منظمة الصحة العالمية انها تعمل على تقديم مزيد من التوجيهات للدول بشأن كيفية الحد من انتشار جدري القرود وسط مخاوف من احتمال زيادة عدد الإصابات خلال أشهر الصيف، حيث يعتبر مرضا معديا عادة ما يكون خفيفا، وينتشر من خلال الاحتكاك المباشر، لذا يمكن احتواؤه بسهولة من خلال تدابير مثل العزل الذاتي والنظافة فور تشخيص أي إصابة جديدة.