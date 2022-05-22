كيف استقبل أسرى نفق الحرية الحكم المتخذ بحقهم

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الرياض - احمد صلاح - استقبل أسرى “نفق الحرية” الاحد، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بالحكم عليهم بالسجن خمسة أعوام وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل، بابتسامة ساخرة رسموها على وجهوههم أمام القاضية، ومعلقين بقولهم: “لا نعول على قضائكم”، وفق محامية الدفاع عن الأسير زكريا الزبيدي المحامية حنان الخطيب.

وبينت الخطيب انه وعقب انتهاء جلسة النطق بالحكم على الخمسة أسرى الملقبين بأسرى “نفق الحرية” الذين تمكنوا في السادس من أيلول/ سبتمبر الماضي، من انتزاع حريتهم من زنزانتهم في سجن “جلبوع” عبر الهروب عن طريق نفق حفروه على مدى أشهر، قبل العثور عليهم واعتقالهم خلال أسبوعين من هروبهم، قابل الاسرى القرار بابتسامة سخرية بوجه القاضية.

والأسرى الخمسة هم: محمود العارضة (46 عاما) من عرابة، ويعقوب قادري (49 عاما) من بير الباشا، وأيهم كممجي (35 عاما) من كفر دان، ومناضل انفيعات (26 عاما) من يعبد، ومحمد العارضة (40 عاما) من عرابة، وجميعهم من محافظة جنين، فيما تنعقد في هذه الأثناء محاكمة للأسير السادس زكريا الزبيدي (45 عاما) من مخيم جنين.

وأفادت المحامية الخطيب، أن محكمة الاحتلال قضت أيضاً بالحكم بحق الأسرى الذين ساعدوا أسرى نفق الحرية بالهروب بالسجن أربع سنوات وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، مؤكدة على أن كل ما صدر من المحكمة من قرارات ينم عن سياسة متعمدة للممارسة أقصى العقوبات بحق كل من شارك في عملية الهروب من سجن “جلبوع”.

وأشارت إلى أن محامي الدفاع عن أسرى نفق الحرية سوف يجتمعون قريباً للبحث في آلية الاتجاه نحو تقديم طلب الاستئناف على الحكم، مشددة على أن الأحكام لا تتوافق مع عقوبة ذلك النوع من “المخالفات” وفق القانون، إنما اتجهت إلى القسوة في العقوبة.

وبينت أن أسرى نفق الحرية لم يكترثوا لما صدر من قرار بحقهم، ورافقوا ابتساماتهم الساخرة بعبارات تفيد عدم اعترافهم بالقضاء الإسرائيلي.