انت الان تتابع خبر 5 سنوات سجن إضافية وغرامة مالية لأسرى سجن جلبوع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أصدرت محكمة إسرائيلية في الناصرة، الحكم على 6 أسرى فلسطينيين فارّين من سجن جلبوع الإسرائيلي في أيلول/سبتمبر 2021؛ 5 سنوات إضافية على أحكامهم السابقة وغرامة مالية 5 آلاف شيكل، حسب تلفزيون فلسطين الرسمي.

وشمل الحكم محمود ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب القادري، ومناضل نفيعات، وزكريا الزبيدي.

وقال محامي هيئة الأسرى، منذر أبو أحمد، إنّ "هيئة الأسرى ستقدم استئنافا ضد قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرى نفق الحرية 6".

كما حكمت ذات المحكمة، على 5 أسرى بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية 2000 شيكل، بتهمة مساعدة الأسرى الستة على انتزاع حريتهم.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، قد قال سابقا إنّ هؤلاء الأسرى (الفارّين من سجن جلبوع) يخضعون للحبس الانفرادي بظروف قاسية جدا تؤثر على صحتهم ونفسيتهم.

وأضاف في تصريح لـ"المملكة": "ما يهمنا ويهم المحامين بعد الحكم إعادة الأسرى للأقسام التي كانوا بها أو لأي سجن أمني لكن (الاحتلال الإسرائيلي) يريدون الانتقام منهم وإرضاء الشارع الإسرائيلي المتطرف جدا."

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، في أيلول/سبتمبر 2021، إن 6 أسرى فلسطينيين فرّوا من سجن شديد الحراسة، قرب بيسان شمالي فلسطين المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن وسائل إعلام إسرائيلية أن الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع، هم: محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة، معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة، محمد قاسم عارضة (39 عاما) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة، يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة.

إضافة إلى أيهم نايف كممجي (35 عاما) من كفر دان معتقل منذ عام 2006، ومحكوم مدى الحياة، وزكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019، ولا يزال موقوفا، ومناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد معتقل منذ عام 2019