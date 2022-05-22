انت الان تتابع خبر السعودية تكشف عن موعد عيد الأضحى فلكيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبد الله المسند، على حسابه في "تويتر"، عن موعد عيد الأضحى، وفقا للحسابات الفلكية.

وأشار المسند إلى أن القمر سيغرب يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة (28 يونيو)، عند الساعة 06:48 مساء، في حين تغرب الشمس عند الساعة 07:07 مسا.

وبناء عليه، سيسبق غروب القمر غروب الشمس بـ19 دقيقة، حينها لا يوجد في الأفق أي هلال ليشاهد وفقا لأفق مكة المكرمة، ثم يلي ذلك حدوث الاقتران بين القمر والشمس عند الساعة 05:52 من صباح يوم الأربعاء 30 من ذي القعدة (29 يونيو)، ويتلو ذلك ولادة هلال ذي ‏الحجة.

وأوضح الخبير المناخي ان الأربعاء هو المتمم لشهر ذي القعدة 30 يوما، وسيمكث هلال ذي الحجة مساء الأربعاء في أفق مكة 32 دقيقة، ويوم الخميس ( 30 يونيو) أول ذي الحجة، ويوم الجمعة (8 يوليو) الوقوف بعرفة، ويوم السبت ( 9 يوليو)، وفقا للحساب الفلكي.