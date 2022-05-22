انت الان تتابع خبر اسرائيل تحتجز اكثر من 350 جثمان شهيد فلسطيني وعربي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحتجز سلطات الاحتلال الاسرائيلي اكثر من 350 جثمانا لشهداء فلسطينيين وعرب، وفق رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية، عبد الناصر فروانة الأحد.

واشار فروانة في تصريح صحفي، الى ان الاحتلال يحتجز جثامين الشهداء فيما يعرف بمقابر الارقام وثلاجات الموتى، بينهم (9) جثامين لأسرى فلسطينيين استشهدوا داخل سجون الاحتلال

ومن جهته أصيب الأحد، شاب بعيار ناري خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد صلاح، بأن مواجهات اندلعت في منطقة “التل” بالبلدة القديمة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بعيار ناري في القدم، نقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

ويشار الى ان النيابة العامة الاسرائيلية الاحد، تنطق على الأسرى الهاربين من سجن جلبوع الإسرائيلي في أيلول/سبتمبر 2021 ، وفق المحامي من هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية خالد محاجنة.

وأضاف محاجنة في تصريح صحفي" أن النيابة العامة الإسرائيلية ستنطق بالحكم على الأسرى الستة الذي هربوا من السجن إضافة لخمسة أسرى ساعدوا بعملية الهرب حسب اتهام النيابية الإسرائيلية.

"متوقع أحكام رادعة خاصة على الهاربين وهذه الفرصة الأخيرة أمامنا كمحامين وصحافة لرؤية الأسرى" وفق محاجنة.

وشدد محاجنة أن المشكلة ليست بالحكم لوحده وإنما باستمرار العزل والأوضاع الصعبة التي يمرون بها الأسرى الستة كونهم محرومين من كل الأمور الأساسية التي يجب أن يتلقاها الأسير في السجون الإسرائيلية.