المساعدات الغربية لأوكرانيا ستسبب لها مشكلة مالية خطيرة

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الرياض - احمد صلاح - كشف تقرير نشر في صحيفة غربية عن مشاكل مالية خطيرة جدا ستواجه أوكرانيا مستقبلا، على خلفية المساعدات الضخمة التي تتلقاها كييف من حلف شمال الأطلسي.

أشار تقرير نشر في صحيفة "بلومبرغ" إلى أن أوكرانيا في المستقبل، لن تكون قادرة على إدارة مشكلة الدين العام التي ستواجهها.

ونوه التقرير إلى أن الدين العام لدى أوكرانيا ينمو ويرتفع بسرعة كبيرة بسبب المساعدات المالية التي تتلقاها كييف من الدول الغربية.

بينما تستفيد أوكرانيا من الالتزامات الكبيرة للدعم المالي الدولي، مما يساعد على التخفيف من مخاطر السيولة الفورية، فإن الارتفاع الكبير الناتج في الدين الحكومي من المرجح أن يثبت أنه غير مستدام على المدى المتوسط.

وأكد الخبراء أن مثل هذه الزيادة في الدين العام من المرجح ألا تستطيع كييف تحملها.

وبيّن التقرير إلى أن تصنيف مؤسسة "موديز" خفض مركز أوكرانيا من "Caa2" إلى أقل "Caa3"، وهو مستوى يضم الإكوادور، مع نظرة سلبية للاقتصاد الأوكراني على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.