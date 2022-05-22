بيرينتشيك: توسع الناتو يشكل تهديداً لروسيا ولتركيا

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الرياض - احمد صلاح - أكد الأمين العام لحزب "الوطن" التركي، دوغو بيرينتشيك، أن توسع حلف الناتو في كل الاتجاهات يشكل تهديدا ليس فقط لروسيا، ولكن أيضا لتركيا.

وقال بيرينتشيك: "تم تسريح حوالي 25 ألف ضابط مرتبط بحلف "الناتو" من الخدمة في الجيش التركي بعد محاولة الانقلاب في عام 2016. ومن بينهم مئات الجنرالات، بعضهم يقضي عقوباتهم في السجون التركية. تهديد تركيا يأتي من الناتو، هذا واقع".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان إنشاء "كردستان"، خالقين بذلك تهديدات لتركيا".

وتابع: "انظروا إلى القواعد العسكرية الأمريكية المقامة حول تركيا، حيث تتراكم الدبابات والطائرات المقاتلة الأمريكية. الناتو، تحت رعاية الولايات المتحدة يهدد تركيا. توسع الناتو في الشرق والغرب وفي أي اتجاه يشكل تهديدا ليس فقط لروسيا، ولكن أيضا لتركيا".

وأضاف: "حلف الناتو خطر لتركيا. عام 1971 و1980 و2016 الناتو والولايات المتحدة كانا وراء كل الضغوط على تركيا".