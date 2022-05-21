انت الان تتابع خبر الرئيس المصري السيسي: انتوا فاكرين الحكاية مع ربنا كدا؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - خلال افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أنه يجب الاطلاع على الدراسات والتقارير الخاصة بالمشاريع التي يتم إنشاؤها قبل تفريغها من مضمونها والحديث عنها بدون أي دراسة أو فهم حقيقي للموضوع.

وقال السيسي: "افراغ مضمون عمل فيه جهد كبير من الدولة جحود مع كرم ربنا.. ومفيش أي كلمة بتتقال كذب أو بهتان إلا وربنا شايفها"، مؤكدا ان كل شخص يكذب ويقول الإفك سيحاسب على ذلك.

اما فيما يخص الإساءة للمسؤولين من الدولة، قال الرئيس المصري ان كل مسؤول من الدولة يساء له، تعتبر صدقة جارية لهذا المسؤول عندما يقابل الله، مؤكدا أن أعراض الناس من الحكومة التي يتم الإساءة لها ستأخذ عليها الثواب.

وتابع السيسي قوله: "انتوا فاكرين الحكاية مع ربنا عادي كدا؟ لا.. اللي هيعمل طيب أجره على الله، واللي هيعمل رديء حسابه على الله".

هذا وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت افتتاح مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، ويعتبر المشروع أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة، ويقع على طريق القاهرة ـ الضبعة، ويهدف إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.