انت الان تتابع خبر بالصور .. هكذا ودّع العراق الشاعر مظفر النواب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - على وقع موسيقى الشرف وبأجواء من الحزن، وصل صباح اليوم السبت، جثمان الشاعر العراقي مظفر النواب، إلى العاصمة بغداد على متن طائرة رئاسية خاصة تابعة للحكومة العراقية، وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قد استقبل الجثمان في مطار بغداد الدولي في تشييع رسمي، ورافقه إلى مقر اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين.

وحمل حرس الشرف نعش النواب المكلل بالورود، بينما رفع أحدهم صورة له بالأبيض والأسود، ومن هناك نقل إلى مقر اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، حيث تجمّع المئات من الأشخاص من كل الأجيال، منتظرين وصول جثمان الشاعر العراقي الكبير، قبل أن يوارى الثرى في النجف.

ومن جانبه، قال الناطق باسم اتحاد الأدباء عمر السراي إن هذا الاستقبال الكبير لا يعني الأدباء فقط بل يعني المواطنين، مؤكدا ان النواب شاعر شعبي وليس شاعر نخبة، وأشار ان مقر الاتحاد يمثل موقفاً لدى المتظاهرين والثوريين لدى جميع محبي الوطن الحقيقيين، ويمثل "موقف عدم الاصطفاف مع السلطة لمقارعة الطغيان والديكتاتورية".

هذا وتوفي الشاعر العراقي مظفر النواب أمس الجمعة في الإمارات، عن عمر ناهز 88 عاما، حيث كان يمثّل الشاعر أيقونة ثورية وأدبية للعراقيين والعرب، وعُرف بمناهضته الأنظمة التي لم يتوانَ عن التعبير عنها بقصائده، كما كان مناصرا للفلسطينيين، وأمضى الشاعر اغلب سنوات عمره خارج بغداد، لكنه بقي حاضراً في وجدان العراقيين الذين ودّعوه بطريقة مهيبة