انت الان تتابع خبر مهم حول الحكم على الأسرى الهاربين من سجن جلبوع الإسرائيلي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تنطق النيابة العامة الإسرائيلية بالحكم على الأسرى الهاربين من سجن جلبوع الإسرائيلي، في أيلول/سبتمبر 2021 يوم الأحد، أكد المحامي من هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية خالد محاجنة السبت.

وقال محاجنة في تصريح صحفي إن:" النيابة العامة الإسرائيلية ستنطق بالحكم على الأسرى الستة الذي هربوا من السجن إضافة لخمسة أسرى ساعدوا بعملية الهرب حسب اتهام النيابية الإسرائيلية".

"متوقع أحكام رادعة خاصة على الهاربين وهذه الفرصة الأخيرة أمامنا كمحامين وصحافة لرؤية الأسرى" وفق محاجنة

وشدد محاجنة أن المشكلة ليست بالحكم لوحده وإنما باستمرار العزل والأوضاع الصعبة التي يمرون بها الأسرى الستة كونهم محرومين من كل الأمور الأساسية التي يجب أن يتلقاها الأسير في السجون الإسرائيلية.

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، في أيلول/سبتمبر 2021، إن 6 أسرى فلسطينيين هربوا من سجن شديد الحراسة، قرب بيسان شمال فلسطين المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن وسائل إعلام إسرائيلية أن الأسرى الذين فروا من سجن جلبوع، هم: محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة، معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة، محمد قاسم عارضة (39 عاما) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة، يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة.

إضافة إلى أيهم نايف كممجي (35 عاما) من كفر دان معتقل منذ عام 2006، ومحكوم مدى الحياة، وزكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019، ولا يزال موقوفا، ومناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد معتقل منذ عام 2019.