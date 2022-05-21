انت الان تتابع خبر دمشق: مقتل 3 عسكريين جراء صاروخ اسرائيلي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لقي ثلاثة عسكريين من الجيش السوري مصرعهم مساء الجمعة، خلال تصدي الدفاعات الجوية لاعتداءٍ إسرائيليٍ صاروخي استهدف العاصمة دمشق، وفق مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" السبت.

وقال المصدر "حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في جنوب دمشق"، مؤكداً أنّ وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين، ووقوع بعض الخسائر المادية.

وأشار إلى أن "الاعتداء الإسرائيلي استهدف محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة تل المانع في منطقة كسوة جنوب العاصمة". وأعلنت دمشق منذ ايام وقوع 5 قتلى و7 مصابين في هجوم إسرائيلي على المنطقة الوسطى، داعية "الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إدانة اعتداءات إسرائيل على السيادة السورية".

وبحسب الوكالة فان المضادات الجوية تصدّت لعدد من الصواريخ وأسقطتها، بينما أشارت مصادر محلية إلى أن القصف جاء انطلاقاً من البحر الأبيض المتوسط، واستهدف مقراً للفرقة الأولى، وتل المانع في محيط مدينة الكسوة، وجمرايا، وجنوب غربيّ دمشق.

وذكرت إذاعة "شام إف إم" أن القصف سبّب حريقاً قرب مطار دمشق الدولي، ما أدى إلى تأخر انطلاق رحلتين جويتين.

ونقلت الإذاعة عن رئيس بلدية منطقة السيدة زينب الواقعة جنوبيّ دمشق، غسان حاجي، أنه أُخمِد حريق اندلع في مزرعة قرب فندق الروضة في السيدة زينب نتيجة سقوط بقايا صاروخ جراء العدوان، وأصيب مواطن إصابة طفيفة.