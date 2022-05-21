انت الان تتابع خبر جنين.. استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة فجر السبت،، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة عن استشهاد أمجد الفايد (17 عاما)، وإصابة آخر (18 عاما) بجروح حرجة خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان عند شارع حيفا، أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية باتجاه الشبان.

وفور الإعلان عن استشهاد الفتى الفايد انطلقت مسيرة من أمام مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، حمل فيها المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها.

وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال والداعية إلى رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية، من أجل التصدي لإرهاب الاحتلال وجرائمه، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأعلن أمين سر حركة فتح إقليم محافظة جنين عطا أبو ارميلة، أن جثمان الشهيد الفايد سيشيع السبت، من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا.