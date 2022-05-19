انت الان تتابع خبر حزن في الأوساط السعودية بعد وفاة اعلامي وأديب كبير والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ​أكدت وسائل إعلام سعودية رسمية، وفاة الإعلامي والأديب السعودي ​عبد الله بن أحمد الافندي، بعد صراع طويل مع مرض عضال، تاركاً وراءه إرث أدبي كبير.

وتمت الصلاة على جثمان الاديب الراحل عصر اليوم الخميس في مسجد الراجحي، فيما تتقبل أسرته العزاء يوم الجمعة بمنزله في حي الحمراء بالرياض.

عبد الله بن أحمد الافندي، هو أحد أشهر مؤسسي قناة الإخبارية والتلفزيون السعودي السابق، والذي عمل فيها لسنوات عديدة كمذيع ومقدم برامج، كما قدم الراحل العديد من البرامج الحوارية والبرامج السياسية والثقافية، بمنها برنامج حوار عبر الأقمار الصناعية وبرنامج نقاش ثقافي، كما يعتبر الأفندي أحد خبراء الثقافة والإعلام السعوديين.

وقام الاعلامي والأديب الراحل بتخطيط وتقديم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمناقشات وورش العمل الثقافية والسياسية والفكرية، وشارك في تغطية العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والخليجية والعربية والعالمية، كما عمل في العديد من الدوائر والدوائر الحكومية.

ولعبد الله الأفندي مشاركات في الأندية الأدبية وله عدة مؤلفات بينها كتاب "الباحة مصيف ومشتى".