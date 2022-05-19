انت الان تتابع خبر بايدن ينشئ جسراً جوياً لحلّ أزمة حليب الأطفال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قرّر الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنشاء جسر جوّي؛ في محاولة منه لحلّ أزمة نقص حليب الأطفال التي تعاني منها حالياً الولايات المتحدة، بحسب واشنطن بوست، وفق ما اعلن البيت الأبيض الخميس.

وأفادت الرئاسة الأميركية، في بيان الحميس، بأن وزارة الدفاع "ستستخدم عقودها مع شركات طيران تجارية، كما فعلت خلال الأشهر الأولى من جائحة كوفيد، لنقل منتجات الحليب من مصانع في الخارج" بما يتّفق مع معايير السلامة الأميركية.

وأضافت أنّ هذا الجسر الجوي الذي أطلق عليه اسم "عملية طيران حليب الأطفال" سيتيح "تسريع استيراد حليب الأطفال وتوزيعه" وسيقدّم دعماً لمصنّعي هذا المنتج الأساسي "الذين يواصلون زيادة إنتاجهم".

وكان مستشار اقتصادي كبير للبيت الأبيض حذر من استمرار أزمة نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة لبعض الوقت، موضحا بانها "لن تحل نفسها في يوم أو أسبوع".

وقال بريان ديسي لشبكة "سي إن إن": "نحن نبحث في كل زاوية ممكنة يمكننا محاولة معالجة هذه القضية".

أصبحت العائلات الأمريكية في أمس الحاجة إلى الحصول على حليب بديل وسط عاصفة كاملة من مشكلات الإمداد التي تفاقمت بسبب عمليات سحب ضخمة للمنتجات من الأسواق.

بلغ متوسط ​​معدل نفاد المخزون لحليب الأطفال الأسبوع الماضي 43%، وفقا لشركة "داتا أسيمبلي" للأبحاث، والتي جمعت معلومات من أكثر من 11000 تاجر تجزئة، بحسب "فرانس برس".

سبب الندرة في البداية هو مشاكل سلسلة التوريد ونقص العمالة، لكن المشكلة تزداد سوءا منذ 17 فبراير/ شباط عندما أعلنت الشركة المصنعة "أبوت" عملية سحب طوعي للحليب المصنوع في مصنعها في ميتشيغان بعد وفاة رضيعين.