انت الان تتابع خبر مصرع طالب مصري بالكويت اثر تعرضه للدهس أمام مدرسته والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - توفي طالب مصري في الكويت داخل مستشفى مبارك بعد ساعة من وصوله نتيجة التعرض الي الدهس أمام مدرسته في منطقة السالمية.
تحرير محضر بالدهس
وأوضح مصدر أمني، إن الطالب من مواليد 2007 أثناء العبور الي الطريق وصولا الي مدرسته، دهسته مركبة تقودها مواطنة ، وتم تحرير محضر بالدهس والوفاه، واحالة المواطنة إلى قسم الشرطة من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وفاة الطفل
وتسببت وفاة الطالب في اثارة أولياء الأمور والأهالي المناشدين الي وزارة الأشغال العامة العمل والايعاز و التوجيه من أجل انشاء جسر مشاة أو عمل مطبات على جهتي الطريق الموازي الي مبنى إدارة منطقة حولي التعليمية، وأوضحوا أهمية سلامة الطلاب الدارسون بالمنطقة، وإنقاذا الي أرواحهم من أخطار الطرق.
الشهادة الإعدادية
فوجئ طلاب الشهادة الإعدادية في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية بتداول امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومادة الدراسات الاجتماعية علي جروبات الغش الإلكترونية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام بعد قبل بدء الامتحان.
ونشرت أسئلة امتحانات اللغة الإنجليزية وامتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمحافظة الجيزة، فيما نشرت اماحان الدراسات الاجتماعية لطلاب محافظة دمياط وفي عدد أخر من محافظات الجمهورية
من جانبها أعلنت غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم الفني منذ قليل أنه يجري حالياً التحقق من الأسئلة والإجابات المتداولة، وسوف يتم الاعلان عن نتائج التحقيق العاجل الذي يجري حالياً للإعلان عن هوية المتسبب في تسريب عدد من امتحانات الشهادة الإعداية.