انت الان تتابع خبر مصرع طالب مصري بالكويت اثر تعرضه للدهس أمام مدرسته والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - توفي طالب مصري في الكويت داخل مستشفى مبارك بعد ساعة من وصوله نتيجة التعرض الي الدهس أمام مدرسته في منطقة السالمية.

تحرير محضر بالدهس وأوضح مصدر أمني، إن الطالب من مواليد 2007 أثناء العبور الي الطريق وصولا الي مدرسته، دهسته مركبة تقودها مواطنة ، وتم تحرير محضر بالدهس والوفاه، واحالة المواطنة إلى قسم الشرطة من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات. وفاة الطفل وتسببت وفاة الطالب في اثارة أولياء الأمور والأهالي المناشدين الي وزارة الأشغال العامة العمل والايعاز و التوجيه من أجل انشاء جسر مشاة أو عمل مطبات على جهتي الطريق الموازي الي مبنى إدارة منطقة حولي التعليمية، وأوضحوا أهمية سلامة الطلاب الدارسون بالمنطقة، وإنقاذا الي أرواحهم من أخطار الطرق.

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