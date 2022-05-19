انت الان تتابع خبر بتصريحات نارية.. جيش الاحتلال يبرئ نفسه من مقتل شيرين ابو عاقلة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه لن يفتح تحقيقا في جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين الأسبوع الماضي، لعدم وجود اشتباه في ارتكاب قوات الجيش للجريمة، بحسب ما نقلته وكالة "معا" عن الصحيفة العبرية "هآرتس".

وأشارت الصحيفة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن استجواب قواته سيثير جدلا خطيرا في الجيش والمجتمع الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في الاحتلال الإسرائيلي إن جندي إسرائيلي أطلق النار على بعد حوالي 190 مترا من شيرين أبو عاقلة وقد يكون أصابها، وكان الجندي جالسا في سيارة جيب مسلحا ببندقية بعدسة تلسكوبية، بحسب صحيفة هآرتس العبرية التي نقلت تصريحات المسؤول.

وأضاف المسؤول أن الجندي المتهم باغتيال شيرين أبو عاقلة خضع لاستجواب مؤكدا إنه لم يرها، بالرغم أنها كانت تبعد عنه نحو 190 مترا، كما ذكر الجندي أيضا أنه لا يعرف أنه أطلق النار عليها.

يذكر انه وبعد ساعات قليلة من استشهاد الصحفية، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بأن هناك احتمالا كبيرا أن يكون المسلحون الفلسطينيون الذين أطلقوا النار هم المسؤولين عن مقتلها، كما رجّح وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أن يكون الفلسطينيون هم من أطلقوا النار عليها، ولكن شكك القادة الفلسطينيين في حياد التحقيق الإسرائيلي في قضية مقتل أبو عاقلة، وألقت كل من السلطة الفلسطينية وقناة الجزيرة على حد سواء باللوم على جيش الاحتلال واتهموه بالتورط في مقتل شيرين.

وأشار شهود عيان، بمن فيهم صُحفيّون كانوا موجودين لحظة استشهاد أبو عاقلة، ان جنود الاحتلال الإسرائيلي هم من فتحوا النار عليهم دون سابق إنذار، اُستهدفوا عمدًا كصحفيين، بحسب موقع بيلينغكات" الاستقصائي.