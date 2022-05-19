انت الان تتابع خبر هآرتس: مسيرة الأعلام الاسرائيلية ستؤدي لمواجهات عنيفة بالقدس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اعتبرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر، اليوم الخميس، أن قرار وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي عومر بارليف بالموافقة على مسيرة الأعلام الاسرائيلية للمستوطنين ومرورها من البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، هو بمثابة استجابة مباشرة للرأي العام الذي يقوده المستوطنون المتطرفون، ويؤكد مخاوف الحكومة الحالية من اتهامها بالتراجع والخوف.

وقالت الصحيفة الاسرائيلية إنه "من المتوقع وقوع مواجهات داخل مدينة القدس، خاصة وأنه بالإضافة للبعد الوطني لدى المقدسيين بشأن مواجهة المسيرة، يقوم المستوطنون بأعمال تخريب واعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في المناطق التي يمرون فيها، وهذا قد يؤدي إلى اندلاع مواجهات عنيفة".

وأشارت إلى أن أي محاولة من قبل حكومة الاحتلال للتغيير في مسار المسيرة سيقابل برد فعل كبير من جانب المستوطنين، "وهذا حدث حتى في عهد بنيامين نتنياهو الذي يُعتبر أحد أهم محبوبي المستوطنين، لذلك ستقام المسيرة وسيدفع كثيرون الثمن ولن تظل الأمور في القدس"، وفق تعبير الصحيفة.